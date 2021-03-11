Лига Европы. Славия не сумела дома обыграть Рейнджерс

Сегодня «Славия» Прага в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома не сумела обыграть «Рейнджерс» - ничья 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме.
«Славия» - «Рейнджерс» - 1:1
Голы: 1:0 – 7 Станчу, 1:1 – 36 Хеландер.
«Славия» – Коларж, Боржил, Зима, Ба, Голеш, Провод, Станчу (Лингр, 76), Олайинка (Масопуст, 46), Кудела, Кухта (Дорли, 71), Сима.
«Рейнджерс» – Макгрегор, Хеландер, Баришич, Голдсон, Паттерсон, Арибо (Руф, 81), Камара (Зунгу, 88), Хаджи (Арфилд, 63), Дэвис, Кент, Морелос.
Предупреждения: Баришич (29), Дэвис (54), Зима (56).
Также сегодня «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Миланом».
Источник — Sport.ua
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