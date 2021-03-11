ФОТО. Как Федерер провел свой первый матч за 405 дней

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер (№6 ATP) победно вернулся в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене.
20-кратный чемпион турниров Большого Шлема обыграл британца Дэна Эванса (№28 ATP) в рамках второго круга турнира ATP Tour 250 в Дохе.
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Источник — Sport.ua
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