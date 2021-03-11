Людмила Киченок не смогла пробиться в полуфинал парного разряда в Дубае

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступление в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии в 1/4 финала проиграла китайскому тандему Сюй Ифань / Ян Чжаосюань.
Дубай. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – 2:6, 6:3, 7-10
В полуфинале китаянки встретятся с победителями матча Бабош / Кудерметова [5] – Крейчикова / Синякова [2].
Ранее турнир покинула и Надежда Киченок.
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Источник — Sport.ua
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