Надежда Киченок завершила борьбу на соревнованиях в Дубае

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Украинка в дуэте с Ралукой Олару из Румынии во втором круге уступила вторым сеяными чешкам Барборе Крейчиковой и Катерине Синяковой.
Дубай. Второй круг парного разряда
Надежда Киченок / Ралука Олару – Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – 7:5, 4:6, 6-10
Ранее в 1/4 финала вышла Людмила Киченок.
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Источник — Sport.ua
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