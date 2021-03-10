Дубай. Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда

Украинка одержала еще одну победу в дуэте с Аленой Остапенко

  • 10.03.2021 11:44
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Дубай. Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда
© Getty Images/Global Images Ukraine. Остапенко и Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.

Люда в дуэте с Аленой Остапенко во втором круге обыграла немецко-российский тандем Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.

Дубай. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева – 6:3, 2:6, 10-6

В 1/4 финала Киченок и Остапенко ожидают победительниц матча Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Сюко Аояма / Ена Шибахара.

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Источник — Sport.ua

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