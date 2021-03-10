Дубай. Людмила Киченок пробилась в 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде турнира WTA 1000 в Дубае.
Люда в дуэте с Аленой Остапенко во втором круге обыграла немецко-российский тандем Лаура Зигемунд / Вера Звонарева.
Дубай. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Лаура Зигемунд / Вера Звонарева – 6:3, 2:6, 10-6
В 1/4 финала Киченок и Остапенко ожидают победительниц матча Сюй Ифань / Ян Чжаосюань – Сюко Аояма / Ена Шибахара.
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Источник — Sport.ua
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