Поднялся большой хейт. Федерация тенниса Украины поддержала Свитолину

Украинка проиграла россиянке Светлане Кузнецовой на турнире WTA Дубай

  • 10.03.2021 22:31
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Поднялся большой хейт. Федерация тенниса Украины поддержала Свитолину
© ФТУ. Элина Свитолина

Федерация тенниса Украины поддержала Элину Свитолину после ее поражения от россиянки Светланы Кузнецовой на турнире WTA в городе Дубай:

«На этой неделе в социальных сетях поднялся большой, как сейчас принято говорить, хейт теннисных болельщиков, которые к тому же считают себя незаурядными специалистами в данном виде спорта.

Волну негатива вызвало поражение Элина Свитолина на турнире WTA в Дубае. После этого в сети появилась невероятное количество безосновательно нецензурных, а иногда и откровенно оскорбительных комментариев в адрес лучшей теннисистки Украины.

В сложившихся Федерация тенниса Украины считает необходимым высказаться в поддержку Элины Свитолина. Жизнь вообще полосатая, у каждого случаются периоды, когда почти ничего не получается. Это может произойти по каким-либо причинам, о которых у нас нет информации. Мы считаем их публичное обсуждение сейчас несвоевременным. Вообще недопустимыми считаем образы и издевательства.

Каждый имеет право на субъективные предположения, но также каждый должен иметь сомнения относительно своего мнения и выражать его корректно. Тем более в публичной плоскости. Когда кто-то из нас оказывается в сложной ситуации, он нуждается в поддержке и любви. Осуждение только подавляет и мешает восстановиться. Свитолина на протяжении всей своей карьеры доказывал, что она – настоящий боец, и никакие оскорбления не помешают ей вернуться в свою лучшую форму.

Элина была, есть и навсегда останется гордостью Украины! Полоса неудач обязательно пройдет, и вскоре мы увидим новые триумфы на мировой арене. Это будет достойным ответом хейтерам».

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Источник — Федерация тенниса Украины

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