Биелла. Стаховский проиграл в первом круге одиночки, но выиграл в паре

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№197 ATP) проиграл стартовый поединок на челленджере в итальянской Биелле.
В матче первого круга одиночной сетки Сергей уступил второму сеяному Андреасу Сеппи из Италии (№107 ATP).
Биелла. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 2:6, 4:6
Сеппи в следующем раунде сразится против Тристана Ламазина из Франции (№251 ATP).
Ранее свой матч первого круга выиграл Илья Марченко.
Отметим, что в парном разряде Стаховский выиграл матч первого круга в дуэте с Денисом Молчановым.
Биелла. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Сергей Стаховский (Украина) – Мартин Клижан / Зденек Коларж (Словакия / Чехия) – 6:2, 6:4
Источник — Sport.ua
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