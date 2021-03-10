Биелла. Стаховский проиграл в первом круге одиночки, но выиграл в паре

Украинский теннисист продолжает борьбу на турнире

  • 10.03.2021 20:05
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  • 1 комментарий
Биелла. Стаховский проиграл в первом круге одиночки, но выиграл в паре
© ФТУ. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№197 ATP) проиграл стартовый поединок на челленджере в итальянской Биелле.

В матче первого круга одиночной сетки Сергей уступил второму сеяному Андреасу Сеппи из Италии (№107 ATP).

Биелла. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Андреас Сеппи (Италия) – 2:6, 4:6

Сеппи в следующем раунде сразится против Тристана Ламазина из Франции (№251 ATP).

Ранее свой матч первого круга выиграл Илья Марченко.

Отметим, что в парном разряде Стаховский выиграл матч первого круга в дуэте с Денисом Молчановым.

Биелла. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Сергей Стаховский (Украина) – Мартин Клижан / Зденек Коларж (Словакия / Чехия) – 6:2, 6:4

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Sinichkin
      Sinichkin, 10.03.2021 17:15
    -3
    Серий, тобі пора...
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