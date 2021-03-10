Любимая Биелла. Марченко успешно стартовал на челленджере в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№179 ATP) стартовал с победы на третьем челленджере в итальянской Биелле.

В первом круге украинец одолел представителя Китайского Тайбэя Ву Тун-Лина (№227 ATP).

Биелла. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Ву Тун-Лин (Китайский Тайбэй) – 6:4, 7:6(2)

В феврале украинец выиграл первый челленджер в Биелле, обыграв в финале Энди Маррея. На втором Илья дошел до 1/4 финала.

В следующем раунде Марченко сразится против Андреа Арнабольди из Италии (№282 ATP).

На этом турнире также выступит Сергей Стаховский.