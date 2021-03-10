Дубай. Обидчица Свитолиной без шансов проиграла в следующем матче

Светлана Кузнецова уступила чешке Барборе Крейчиковой

  • 10.03.2021 12:09
  • 1248 просмотров
  • 4 комментария
Дубай. Обидчица Свитолиной без шансов проиграла в следующем матче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (№41 WTA) завершила выступление на турнире в WTA 1000 в Дубае.

В матче третьего круга экс-вторая ракетка мира, которая в предыдущем круге одолела украинку Элину Свитолину, без особых шансов проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).

Дубай. Третий круг
Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6

Крейчикова в следующем раунде сразится против победительницы матча Анастасия Потапова – Белинда Бенчич.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.03.2021 12:45
    +6
    Нічого дивного, бо мордорка у реально поганій формі зараз. Просто Еліна у ще гіршому стані.
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 10.03.2021 12:15
    +6
    Что тут писать, всё уже было написано вчера. Вот такой теннисистке проиграла вчера 5-я ракетка мира.
    Ссылка
    Junglewolf
    online
      Junglewolf, 10.03.2021 12:14
    -2
    Ну так после цока - на толоку.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.03.2021 12:12
    +4
    Прогнозовано.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 10.03.2021 12:45
    +6
    Нічого дивного, бо мордорка у реально поганій формі зараз. Просто Еліна у ще гіршому стані.
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 10.03.2021 12:15
    +6
    Что тут писать, всё уже было написано вчера. Вот такой теннисистке проиграла вчера 5-я ракетка мира.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 10.03.2021 12:12
    +4
    Прогнозовано.
    Ссылка
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