Дубай. Обидчица Свитолиной без шансов проиграла в следующем матче

Российская теннисистка Светлана Кузнецова (№41 WTA) завершила выступление на турнире в WTA 1000 в Дубае.
В матче третьего круга экс-вторая ракетка мира, которая в предыдущем круге одолела украинку Элину Свитолину, без особых шансов проиграла Барборе Крейчиковой из Чехии (№63 WTA).
Дубай. Третий круг
Светлана Кузнецова (Россия) – Барбора Крейчикова (Чехия) – 3:6, 2:6
Крейчикова в следующем раунде сразится против победительницы матча Анастасия Потапова – Белинда Бенчич.
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Источник — Sport.ua
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