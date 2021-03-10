Роджер Федерер – Дэн Эванс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 10 марта, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер возвращается в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене.
20-кратный чемпион турниров Большого Шлема сыграет против британца Дэна Эванса в рамках второго круга турнира ATP Tour 250 в Дохе.
Начало матча в 17:00 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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