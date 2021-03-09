Возвращение легенды. В среду Федерер сыграет первый матч с января 2020-го

В среду, 10 марта, легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер возвращается в Тур после долгого перерыва, связанного с двумя операциями на колене.

20-кратный чемпион турниров Большого Шлема сыграет против британца Дэна Эванса а рамках второго круга турнира ATP Tour 250 в Дохе.

Начало матча в 17:00 по Киеву.

Последний официальный матч Федерера состоялся еще в рамках Australian Open-2020, после чего Роджер еще играл выставочный матч в феврале.