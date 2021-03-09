Дубай. Обидчица Завацкой прошла Квитову на пути в 1/8 финала

Швейцарская теннисистка Жиль Тайхман прошла в третий раунд турнира в Дубае.

Во втором круге 23-летняя швейцарка стала победительницей матча против четвертого номера посева Петры Квитовой, которая снялась во втором сете из-за проблем с ногой.

Отметим, что в первом круге Тайхман не оставила шансов украинке Катарине Завацкой.

Дубай. Второй круг

Жиль Тайхман (Швейцария) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 3:4 - отказ

«К сожалению, после полуфинала в Дохе я почувствовала свою приводящую мышцу, и мне не стало лучше. А во втором сете стало немного хуже, и я почувствовала боль почти везде в правой ноге. Поэтому, к сожалению, я не могла двигаться так, как я хотела», – объяснила свое снятие с матча чешка.

Тайхманн в третьем круге сразится против Онс Жабер.