Дубай. Обидчица Завацкой прошла Квитову на пути в 1/8 финала

Жиль Тайхман набирает обороты

  • 09.03.2021 20:51
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Дубай. Обидчица Завацкой прошла Квитову на пути в 1/8 финала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Швейцарская теннисистка Жиль Тайхман прошла в третий раунд турнира в Дубае. 

Во втором круге 23-летняя швейцарка стала победительницей матча против четвертого номера посева Петры Квитовой, которая снялась во втором сете из-за проблем с ногой.  

Отметим, что в первом круге Тайхман не оставила шансов украинке Катарине Завацкой.

Дубай. Второй круг
Жиль Тайхман (Швейцария) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 3:4 - отказ

«К сожалению, после полуфинала в Дохе я почувствовала свою приводящую мышцу, и мне не стало лучше. А во втором сете стало немного хуже, и я почувствовала боль почти везде в правой ноге. Поэтому, к сожалению, я не могла двигаться так, как я хотела», – объяснила свое снятие с матча чешка.

Тайхманн в третьем круге сразится против Онс Жабер.

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Источник — Sport.ua

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