Кузнецова прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках второго круга турнира в Дубае.

«Я очень сильно нервничала в первом сете. У меня не получалось обрабатывать мяч, ощущения были ужасными. Но я пробовала концентрироваться на игре, пыталась пробивать и уже отталкиваться от ситуации, смотреть, получится ли у меня перестроиться. Поэтому в начале второго сета даже не обращала внимание, что проигрываю с брейком. Все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт.

Я очень долго не играла, поэтому сейчас стараюсь перенести свою игру с тренировок на корт. Но это часть процесса, поэтому продолжаю работать и с надеждой смотреть в будущее», – сказала экс-вторая ракетка мира после матча.