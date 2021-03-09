Кузнецова прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае

Российская теннисистка призналась, что очень нервничала в первом сете

  • 09.03.2021 20:30
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Кузнецова прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Светлана Кузнецова

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в рамках второго круга турнира в Дубае.

«Я очень сильно нервничала в первом сете. У меня не получалось обрабатывать мяч, ощущения были ужасными. Но я пробовала концентрироваться на игре, пыталась пробивать и уже отталкиваться от ситуации, смотреть, получится ли у меня перестроиться. Поэтому в начале второго сета даже не обращала внимание, что проигрываю с брейком. Все мои мысли были о том, что мне нужно попадать в корт.

Я очень долго не играла, поэтому сейчас стараюсь перенести свою игру с тренировок на корт. Но это часть процесса, поэтому продолжаю работать и с надеждой смотреть в будущее», – сказала экс-вторая ракетка мира после матча.

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Источник — Большой теннис Украины

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