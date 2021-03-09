СВИТОЛИНА: «Разочарована своей игрой сегодня, очень тяжелое поражение»

Украинская теннисистка – о проигрыше в матче второго круга на турнире в ОАЭ

  • 09.03.2021 19:16
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СВИТОЛИНА: «Разочарована своей игрой сегодня, очень тяжелое поражение»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поделились эмоциями после поражения от Светланы Кузнецовой на турнире в Дубае.

«Во втором сете при счете 4-5 получился не самый лучший гейм, я бы хотела сыграть лучше раньше по ходу партии, чтобы получить еще шансы для брейка. Но во втором сете Кузнецова подавала гораздо лучше, чем в первой партии. Я не воспользовалась несколькими возможностями, но и она играла отлично на подаче. Мы много матчей провели с Кузнецовой, конечно я знала, как она играет, я знала, что она большой боец, поэтому ожидала, что она поборется во втором сете. Но, к сожалению, я не смогла ответить ей хорошей игрой. При счете 30-30, 4-5 я сыграла немного осторожно. Думаю, что в итоге это стоило мне партии, на тот момент мы были на равных. Она играла агрессивно и ничего особо не меняла, да, она стала играть лучше после проигранной партии. Но я разочарована своей игрой сегодня, третий сет у меня тоже не сложился. В целом это, конечно, очень тяжелое поражение.

Думаю, что я была готова к выступлению в Дубае, у меня было время, чтобы потренироваться и все было в порядке. Перед матчем я чувствовала себя хорошо и начало игры у меня тоже было хорошим. Я расстроена, что все так сложилось, и такой результат – это разочарование для меня. Сейчас у меня нет другого выбора, кроме как вернуться на корт и тренироваться, стараться подготовиться к следующему турниру. Иногда просто в теннисе так бывает, что даже если ты играешь хорошо, пару очков способны изменить ход игры. Ты никогда не знаешь, как сложится игра, твоя соперница может сыграть очень здорово. Я очень расстроена тем, как сложились для меня турниры в Дохе и Дубае. Сегодня это больно, но я должна все проанализировать, поработать над своим фитнесом, над своей игрой, в этом году еще будет много турниров. Я должна смотреть в будущее», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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