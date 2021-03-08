Элина СВИТОЛИНА: «Нас разбаловали высокие призовые»

Украинская теннисистка – о непростых временах для тенниса

  • 08.03.2021 13:59
  • 684 просмотра
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Нас разбаловали высокие призовые»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала снижение призового фонда на турнире в Дубае. 

В этом году победительница получил чек в размере $221,500, в прошлом сезоне было $696,860.

«Те годы, когда призовые были очень высокими, нас разбаловали. Теперь эта ситуация влияет на тебя, и, играя на каких-то турнирах, ты испытываешь меньшую мотивацию, потому что там призовые гораздо ниже. 

Например, если ты выступаешь на маленьком турнире, после которого устанешь, и при этом дальше тебе нужно играть на крупном турнире, то ты его пропустишь. Так что я считаю, что небольшую роль в вопросе мотивации это имеет. Будем надеяться, что шаг за шагом ситуация улучшится и мы сможем вернуться к тому уровню, на котором были раньше», – сказала Свитолина.

Первый матч в Дубае Элина проведет против Светланы Кузнецовой из России.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2021 14:19
    0
    Круто самокритично
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 08.03.2021 14:11
    -2
    Те, кто живёт исключительно слепым патриотизмом, должны занести Свитолину на общеизвестный сайт, организованный бездарями и бесполезными для страны людьми.....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 08.03.2021 14:19
    0
    Круто самокритично
    Ссылка
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