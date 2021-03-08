Элина СВИТОЛИНА: «Нас разбаловали высокие призовые»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала снижение призового фонда на турнире в Дубае.

В этом году победительница получил чек в размере $221,500, в прошлом сезоне было $696,860.

«Те годы, когда призовые были очень высокими, нас разбаловали. Теперь эта ситуация влияет на тебя, и, играя на каких-то турнирах, ты испытываешь меньшую мотивацию, потому что там призовые гораздо ниже.

Например, если ты выступаешь на маленьком турнире, после которого устанешь, и при этом дальше тебе нужно играть на крупном турнире, то ты его пропустишь. Так что я считаю, что небольшую роль в вопросе мотивации это имеет. Будем надеяться, что шаг за шагом ситуация улучшится и мы сможем вернуться к тому уровню, на котором были раньше», – сказала Свитолина.

Первый матч в Дубае Элина проведет против Светланы Кузнецовой из России.