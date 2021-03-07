Это россиянка. Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой (№39 WTA).
В первом раунде 35-летняя россиянка в непростом трехсетовом матче одолела китаянку Ван Цян (№35 WTA).
Дубай. Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 1:6, 7:5
Ранее Свитолина и Кузнецова встречались пять раз, украинка выиграла четыре встречи.
Отметим, что в основной сетке турнира в Дубае также сыграют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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