Это россиянка. Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой (№39 WTA).

В первом раунде 35-летняя россиянка в непростом трехсетовом матче одолела китаянку Ван Цян (№35 WTA).

Дубай. Первый круг

Светлана Кузнецова (Россия) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 1:6, 7:5

Ранее Свитолина и Кузнецова встречались пять раз, украинка выиграла четыре встречи.

Отметим, что в основной сетке турнира в Дубае также сыграют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.