Это россиянка. Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дубае

Элина начнет соревнования против 35-летней Светланы Кузнецовой

  • 07.03.2021 13:32
  • 1055 просмотров
  • 1 комментарий
Это россиянка. Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дубае
© Getty Images/Global Images Ukraine. Светлана Кузнецова

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае сразится против экс-второй ракетки мира Светланы Кузнецовой (№39 WTA).

В первом раунде 35-летняя россиянка в непростом трехсетовом матче одолела китаянку Ван Цян (№35 WTA).

Дубай. Первый круг
Светлана Кузнецова (Россия) – Ван Цян (Китай) – 6:4, 1:6, 7:5

Ранее Свитолина и Кузнецова встречались пять раз, украинка выиграла четыре встречи.

Отметим, что в основной сетке турнира в Дубае также сыграют Леся Цуренко и Катарина Завацкая.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.03.2021 13:48
    +1
    Буде важко, але повинна проходити, якщо не повторить гру як з Азаренка
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 07.03.2021 13:48
    +1
    Буде важко, але повинна проходити, якщо не повторить гру як з Азаренка
    Ссылка
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