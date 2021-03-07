СВИТОЛИНА: «Пародию на Монатика готовила еще в Австралии»

Украинская теннисистка – о выступлении в проекте «Lypsynk Battle»

  • 07.03.2021 14:59
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СВИТОЛИНА: «Пародию на Монатика готовила еще в Австралии»
© телеканал 1+1

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об участии в проекте «Lypsynk Battle» на телеканале «1+1», где она исполнила песню украинского певца MONATIK «Каждый раз».

«Очень долго и кропотливо готовилась. Начала еще в Австралии, когда выступала на соревнованиях. Готовилась онлайн, все эти Димины движения. 

Так как я спортсменка, у меня больше мужской силы. Например, у меня походка более мужская, чем женская. Были плюсы и минусы, но сложилось все отлично.

Рада, что мы все отработали. Как мы хотели, так и получилось. Для меня анализ всегда очень важен. Как после матча, так и после шоу. Последний раз так волновалась, когда играла на ОИ-2016 против Серены Уильямс, там все тоже сложилось очень удачно», – сказала Элина. 
 

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Источник — YouTube

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