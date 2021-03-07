Андрей МЕДВЕДЕВ: «Стаховский опять проявил спортивный подвиг»

Капитан сборной Украины прокомментировал победу в матче Кубке Дэвиса

  • 07.03.2021 04:17
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Андрей МЕДВЕДЕВ: «Стаховский опять проявил спортивный подвиг»
© btu.org.ua

Капитан сборной Украины Андрей Медведев поделился мнением о победе «сине-желтых» над командой Израиля.

«Конечно, после вчерашнего матча были опасения, что Сергей Стаховский не сможет отыграть сегодня два матча. Казалось, что он подустал после вчерашней одиночки. Но он опять проявил спортивный подвиг. Потому что отыграть вчера сложный матч, отыграв сложную пару, проиграв оба матча. Ну это и опыт, и здоровье, и мотивация, и патриотизм, и профессионализм в высшей мере. Огромная благодарность за самоотдачу Илье Марченко, которому было видно, что пришлось бороться и с волнением, и с какими-то физическими проблемами. Он задал такой настрой перед решающей игрой, который Сергей подхватил».

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Источник — Большой теннис Украины

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