СТАХОВСКИЙ: «Надеюсь, Украина сразу попадет в плей-офф Мировой группы»

Украинский теннисист Сергей Стаховский прокомментировал свою победу в решающем матче Кубка Дэвиса против Ишая Олиэля.

Успех Стаховского позволил Украине выиграть у Израиля 3:2.

«Очень радует, что в третьем матче начал более-менее играть в хороший теннис. Выходил на корт и не был уверен в своих силах, потому что первые два матча играл не на своем уровне. Конечно, было важно принести победу сборной. Этот матч был намного более качественным».

«Подтвердили, что мы были фаворитами, хотя счет только 3:2. До этого у меня была яма какая-то, пропасть».

«Дальше мы ждем ноября, когда все сборные сыграют. Надеюсь, мы сразу попадем в плей-офф Мировой группы. Благодарю болельщиков за поддержку», - сказал Стаховский.