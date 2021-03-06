Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем бороться. Сегодня им повезло больше»

Молчанов и Стаховский прокомментировали поражение в парной встрече

  • 06.03.2021 14:07
  • 571 просмотр
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем бороться. Сегодня им повезло больше»
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Сборная Украины в составе Сергея Стаховского и Дениса Молчанова проиграла парный матч сборной Израиля в рамках поединка Кубка Дэвиса.

- Что случилось в третьем сете? Показалось, что после 1:4 пойдет игра.
(Молчанов) - Ранний брейк не взяли, потом сразу получили обратный. Так и докатилось. Не лучший теннис сегодня был, такой и результат.

- Сергей, ты на себе ощутил уровень игры Цукермана. Уже знаешь, как ты будешь играть третий матч?
(Стаховский) - Для начала нужно, чтобы Марченко выиграл четвертый матч. И не факт, что буду играть пятый матч я. Это будет зависеть от капитана, кого он поставит.

- Мы не теряем надежду и боремся до конца?
(Стаховский) - А как по-другому? И в последнем гейме у нас были шансы. К сожалению, не получилось Это теннис, будем бороться до конца. Имеем преимущество, будем стараться проявить его на корте.

- 43-летний капитан Израиля доказывает, что можно играть и выигрывать в таком возрасте.
(Стаховский) - Он очень опытный парный игрок, недавно играл финал турнира ATP в Монпелье. Он знает, как играть. Жаль, что сегодня им повезло больше, чем нам. Будем надеяться, что в одиночных матчах нам вернется.

- Денис, ты тоже опытный парный игрок. Что ты думаешь о предстоящем матче?
(Молчанов) - Все еще впереди. Думаю, ребята справятся, все будет в порядке. Будем бороться.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 06.03.2021 14:10
    -2
    Стах думает о политике куда больше чем о теннисе-оттого и его успехи
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