Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем бороться. Сегодня им повезло больше»

Сборная Украины в составе Сергея Стаховского и Дениса Молчанова проиграла парный матч сборной Израиля в рамках поединка Кубка Дэвиса.

- Что случилось в третьем сете? Показалось, что после 1:4 пойдет игра.

(Молчанов) - Ранний брейк не взяли, потом сразу получили обратный. Так и докатилось. Не лучший теннис сегодня был, такой и результат.

- Сергей, ты на себе ощутил уровень игры Цукермана. Уже знаешь, как ты будешь играть третий матч?

(Стаховский) - Для начала нужно, чтобы Марченко выиграл четвертый матч. И не факт, что буду играть пятый матч я. Это будет зависеть от капитана, кого он поставит.

- Мы не теряем надежду и боремся до конца?

(Стаховский) - А как по-другому? И в последнем гейме у нас были шансы. К сожалению, не получилось Это теннис, будем бороться до конца. Имеем преимущество, будем стараться проявить его на корте.

- 43-летний капитан Израиля доказывает, что можно играть и выигрывать в таком возрасте.

(Стаховский) - Он очень опытный парный игрок, недавно играл финал турнира ATP в Монпелье. Он знает, как играть. Жаль, что сегодня им повезло больше, чем нам. Будем надеяться, что в одиночных матчах нам вернется.

- Денис, ты тоже опытный парный игрок. Что ты думаешь о предстоящем матче?

(Молчанов) - Все еще впереди. Думаю, ребята справятся, все будет в порядке. Будем бороться.