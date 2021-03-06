Запахло сенсацией? Сборная Израиля выиграла парный матч у украинцев

Завершился парный матч в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.
Израильтяне одержали победу и взяли второе очко в противостоянии.
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский/Денис Молчанов – Йонатан Эрлих/Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6
Украина – Израиль – 1:2
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Источник — Sport.ua
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------ЦЕ Сергію для тебе інформація, на одному рівні по кваліфікації і досвіду рівняється ще два тренери ------ЦЕ МАРКЕВИЧ і ВЕРНИДУБ, зараз перший не працює з клубом, а другий за кордоном!!!!!!!!
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Клоун
Клоун
------ЦЕ Сергію для тебе інформація, на одному рівні по кваліфікації і досвіду рівняється ще два тренери ------ЦЕ МАРКЕВИЧ і ВЕРНИДУБ, зараз перший не працює з клубом, а другий за кордоном!!!!!!!!
Сколько можно мазать на брэйках?
Клоун
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