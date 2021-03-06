Запахло сенсацией? Сборная Израиля выиграла парный матч у украинцев

Теперь нас спасут только две победы в заключительных матчах

  • 06.03.2021 13:42
  • 208 просмотров
  • 5 комментариев
Запахло сенсацией? Сборная Израиля выиграла парный матч у украинцев
© ФТУ

Завершился парный матч в рамках командной встречи Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Израиля.

Израильтяне одержали победу и взяли второе очко в противостоянии.

Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский/Денис Молчанов – Йонатан Эрлих/Даниэль Цукерман – 4:6, 6:4, 3:6

Украина – Израиль – 1:2

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 06.03.2021 13:54
    0
    А Луческу - найхитріший в найкращий тренер на даний момент в Україні, у Каштру - виконавців багато, і бабла і два склади під рукою -------------------
    ------ЦЕ Сергію для тебе інформація, на одному рівні по кваліфікації і досвіду рівняється ще два тренери ------ЦЕ МАРКЕВИЧ і ВЕРНИДУБ, зараз перший не працює з клубом, а другий за кордоном!!!!!!!!
    Ссылка
    Мы-най
    online
      Мы-най, 06.03.2021 13:54
    0
    Вареники с кислой капустой.
    Сколько можно мазать на брэйках?
    Ссылка
    Kasik
    online
      Kasik, 06.03.2021 13:53
    0
    Це не сенсація, це вирок нашому чоловічому тенісу!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 06.03.2021 13:49
    0
    Trasher311987, 06.03.2021 13:43
    главное Сережа ты разбираешься плохой тренер Луческу или хороший.
    Клоун
    Згідний з тобою, два матча ЗАПОРОВ, і ще про Луча щось базікав, нехай за своїм видом спорту краще слідкує!!!!! Цирк поїхав, а КЛОУН залишився!!!!!!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 06.03.2021 13:43
    -1
    главное Сережа ты разбираешься плохой тренер Луческу или хороший.
    Клоун
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 06.03.2021 13:54
    0
    А Луческу - найхитріший в найкращий тренер на даний момент в Україні, у Каштру - виконавців багато, і бабла і два склади під рукою -------------------
    ------ЦЕ Сергію для тебе інформація, на одному рівні по кваліфікації і досвіду рівняється ще два тренери ------ЦЕ МАРКЕВИЧ і ВЕРНИДУБ, зараз перший не працює з клубом, а другий за кордоном!!!!!!!!
    Ссылка
    Мы-най
    online
      Мы-най, 06.03.2021 13:54
    0
    Вареники с кислой капустой.
    Сколько можно мазать на брэйках?
    Ссылка
    Kasik
    online
      Kasik, 06.03.2021 13:53
    0
    Це не сенсація, це вирок нашому чоловічому тенісу!!!!!!!!
    Ссылка
    Grigorio666
    online
      Grigorio666, 06.03.2021 13:49
    0
    Trasher311987, 06.03.2021 13:43
    главное Сережа ты разбираешься плохой тренер Луческу или хороший.
    Клоун
    Згідний з тобою, два матча ЗАПОРОВ, і ще про Луча щось базікав, нехай за своїм видом спорту краще слідкує!!!!! Цирк поїхав, а КЛОУН залишився!!!!!!
    Ссылка
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