Сергей СТАХОВСКИЙ: «У меня очень много ошибок. Наверное, возраст уже»

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса израильтянину Эдану Лешему.

«Я считаю, что у меня было преимущество. Но как-то на одном гейме не сложилось, а соперник заиграл отлично. У меня на самом деле было много ошибок. День был в плане статистики странный: много ошибок, потом нормально, потом опять ошибки. Не знаю, с чем это связано. Наверное, возраст уже».

«Я считаю, что уровень соперника был не самым высоком, но мои ошибки давали ему проще играть. Было не очень приятно проигрывать, особенно с родителями на трибунах, которые видят мои игры раз в год. Надеюсь, завтра мы вернемся и закончим дело».

«Хотелось бы показывать более хороший теннис».

По итогам первого игрового дня счет в поединке 1:1. Ранее Илья Марченко свой матч выиграл.