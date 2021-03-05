Сергей СТАХОВСКИЙ: «У меня очень много ошибок. Наверное, возраст уже»

Украинский теннисист прокомментировал поражение в матче Кубка Дэвиса

  • 05.03.2021 19:36
  • 867 просмотров
  • 4 комментария
Сергей СТАХОВСКИЙ: «У меня очень много ошибок. Наверное, возраст уже»
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Украинский теннисист Сергей Стаховский проиграл матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса израильтянину Эдану Лешему.

«Я считаю, что у меня было преимущество. Но как-то на одном гейме не сложилось, а соперник заиграл отлично. У меня на самом деле было много ошибок. День был в плане статистики странный: много ошибок, потом нормально, потом опять ошибки. Не знаю, с чем это связано. Наверное, возраст уже».

«Я считаю, что уровень соперника был не самым высоком, но мои ошибки давали ему проще играть. Было не очень приятно проигрывать, особенно с родителями на трибунах, которые видят мои игры раз в год. Надеюсь, завтра мы вернемся и закончим дело».

«Хотелось бы показывать более хороший теннис».

По итогам первого игрового дня счет в поединке 1:1. Ранее Илья Марченко свой матч выиграл.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Александр Науменко
      Александр Науменко, 05.03.2021 21:02
    -1
    Penal, 05.03.2021 19:42
    Стаховский....не тот ли, который критик Луческу и борец за мову? Хайповать проще, чем заниматься своим делом профессионально.....
    А не пішов би ти в дупу, манкурт.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.03.2021 20:56
    +1
    На самом деле нет ничего удивительного в этом поражении,выше головы не прыгнешь,в очередной раз достойно проиграл,у Стаховского в карьере больше поражений чем побед
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 05.03.2021 20:02
    +1
    Стаху пора на пенсию.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 05.03.2021 19:42
    +1
    Стаховский....не тот ли, который критик Луческу и борец за мову? Хайповать проще, чем заниматься своим делом профессионально.....
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 05.03.2021 20:56
    +1
    На самом деле нет ничего удивительного в этом поражении,выше головы не прыгнешь,в очередной раз достойно проиграл,у Стаховского в карьере больше поражений чем побед
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 05.03.2021 20:02
    +1
    Стаху пора на пенсию.
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 05.03.2021 19:42
    +1
    Стаховский....не тот ли, который критик Луческу и борец за мову? Хайповать проще, чем заниматься своим делом профессионально.....
    Ссылка
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