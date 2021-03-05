Украина – Израиль. Стаховский проиграл Лешему в трехсетовом матче

Второй номер сборной Украины Сергей Стаховский проиграл матч Первой Мировой группы Кубка Дэвиса израильскому теннисисту Эдану Лешему.
Кубок Дэвиса
Сергей Стаховский (Украина) – Эдан Лешем (Израиль) – 3:6, 6:3, 2:6
Отметим, что в первой встрече Илья Марченко одержал волевую победу над Даниэлем Цукерманом.
Завтра встреча Украины и Израиля продолжится парным матчем.
Украина – Израиль – 1:1
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Источник — Sport.ua
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