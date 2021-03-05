Илья Марченко о своем большом камбэке: «Я уже сам не верил в победу»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал сложную победу над Даниэлем Цукерманом в первом матче Кубка Дэвиса против Израиля.

Марченко проиграл первый сет, а во втором уступал 0:3, но сумел сделать камбэк и победить.

«Первый сет? Соперник начал невероятно, сделал всего 2-3 ошибки. Он постоянно давил, не ошибался, а вот я допускал ошибки. Он хорошо защищался, я никак не мог взять инициативу. И только во втором сете при счете 0:3 я нашел маленькую лазейку, что если ему мягко под левую отправлять мяч, то он не знает, что делать с этим. Я прибавил в скорости и рисунок игры поменялся».

«В итоге гейм за геймом я выиграл 12:2 после 0:3. Был сильнее тактически и психологически, сказался опыт. При счете 0:3 не верил, что удастся сделать камбэк. Но я должен бороться до конца, ведь это сборная».

«Болельщики? Хотелось бы играть при полных трибунах, но, надеюсь, зрителям понравилось», - сказал Марченко в комментарии Федерации тенниса Украины.