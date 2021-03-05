Кубок Дэвиса. Украина – Израиль – 1:0. Текстовая трансляция LIVE

5 и 6 марта в рамках Первой Мировой группы Кубка Дэвиса пройдет матчевая встреча сборных Украины и Израиля.
В пятницу будут сыграны два одиночных матча, в субботу – парная встреча и еще две одиночки, если потребуется.
Расписание матчей на пятое марта
15:00 - Илья Марченко - Даниэль Цукерман - 1:6, 6:3, 6:2
17:45 - Сергей Стаховский - Эдан Лешем - 3:5 (идет первый сет)
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матчей.
18:13. 0:40 на подаче украинца, блтзок к проигрышу первого сета.
18:09. Лешем продолжает держать высокий уровень игры, никак не может дойти до брейкпоинтов украинец.
18:06. Снова легко берет подачу Стаховский, но нужен обратный брейк.
18:04. Все же защищает подачу Эдан, это 4:2 в его пользу.
18:02. Но на подаче Лешема некоторые розыгрыши затягиваются. 30:30.
18:00. Рисунок матча очень отличается от того, что было в первом поединке игрового дня.
17:59. Начинает немного гонять своего соперника Стаховский, сбивая темп игры. Это дает результат.
17:57. На приеме пока не получается, израильтянин играет лучше.
17:55. У Эдана брейкпоинт, а Сергей подает двойную.
17:53. Небольшие проблемы испытывает Стаховский в третьем гейме, 40:40.
17:49. Теннисист из Израиля отвечает взаимностью, подача у него также неплохая.
17:46. Очень уверенно начал украинец, без шансов для Лешема.
17:45. Сергей на подаче.
17:37. Стаховский и его соперник уже на корте, скоро начнется.
17:17. Есть первая победа, ожидаем следующий матч с участием Сергея Стаховского.
17:13. Немного пообщался с судьей на вышке Марченко, после чего реализовал второй матчпоинт! Статистика матча ниже
17:11. Эх, немного не хватило, не сумел правильно подставить ракетку Марченко.
17:10. Нет, показалось, есть матчбол!
17:09. Тааак, у Цукермана брейкпоинт. Снова интрига?
17:07. Не сдается Даниэль, по 15 и по 30.
17:05. С приемом небольшие проблемы, будет подавать на матч Илья.
17:02. Цукерман по инерции выходит к сетке, но ловить ему там больше нечего.
17:00. 30:0 в шестом гейме.
16:58. Ожидаемо стало легче, снова берет подачу соперника украинец. Всего два гейма до победы.
16:54. Немного упал уровень тенниса, Марченко два геймбола не реализовал из-за невынужденных ошибок. И только с третьей попытки удалось, помогла мощная подача.
16:51. При счете 30:30 трос отдал долг за первый сет. Геймбол
16:48. Важнейший гейм третьего сета, который обязательно нужно брать. Дальше будет легче.
16:45. Цукерману уже совсем не сладко, 30:40 на его подаче. И Марченко повел с брейком!
16:42. Под ноль взял свою подачу украинец, так держать!
16:40. Нашел Илья противоядие против выходов Даниэля к сетке, обводящие все лучше. Цукерман после своих ошибок уже начинает злиться, пытаясь завести.
16:38. И все же Цукерман защищает свою подачу.
16:36. И со старта Илья зарабатывает брейкпоинт.
16:35. Даниэль, получив скрытую баранку во второй партии, выглядит растерянным.
16:32. Прорвалась подача, эйсом закрывает сет Илья!
16:29. Цукерман ошибся при ударе с бэкхенда и Марченко уже будет подавать на партию!
16:28. Ситуация кардинально изменилась, что и говорить. Двойной скрытый сетбол.
16:27. Прошел укороченный, раньше израильтянин успевал.
16:24. Вновь берет свою подачу Марченко. Четыре подряд гейма выиграл Илья.
16:21. Загонял в одном из розыгрышей соперника украинец, Цукерману пришлось спасаться твинером, но очень неудачно.
16:20. Ошибка Даниэля по длине и счет равный!
16:19. Реализовать не удалось, но будет еще один.
16:17. По 30 на подаче Цукермана. Брейкпоинт!
16:13. Немного уверенности появилось у Ильи и он впервые берет два гейма подряд. Команда внимательно следит за ходом матча.
16:10. Со второй попытки удалось. Даниэль вышел к сетке, но Илья все же сумел обвести его.
16:09. Серия ошибок от Цукермана и у нас двойной брейкпоинт.
16:05. 0:3. Уверенно идем к первому поражению.
16:04. Идет борьба на подаче Марченко, но Даниэль никак не хочет отдавать хотя бы гейм.
15:59. Судя по всему, камбэка ждать не стоит. Цукерман держит планку высоко. А Илья продолжает ошибаться.
15:58. На геймболе соперника Илья ошибается с бэкхенда и бросает со злости ракетку.
15:56. Но Даниэль отыгрывает.
15:54. Ровно и брейкпоинт для нас.
15:54. Двойной геймбол у израильтянина.
15:51. Пока что Марченко не справляется давлением.
15:49. И сразу тройной берйкпоинт у Цукермана на старте второй партии. Двойная и 0:1.
15:46. Не смог вернуть подачу Марченко, первый сет украинец проиграл.
15:46. Илья пошел к сетке, но Даниэль его переиграл. Сетбол.
15:45. Разволновался немного израильтянин, а украинец стал более стабильным. Был первый брейкпоинт для Марченко, но Цукерман отыграл.
15:40. У Марченко первый геймбол в матче. Цукерман ошибся, есть первое очко.
15:39. 30:30 в шестом гейме, очень волнительно.
15:36. Илья получил подсказки от Андрея Медведева, посмотрим, как это отобразиться на его игре.
15:35. Явно не такого начала матча мы ожидали. Пока все не очень радужно. 0:5
15:31. Брейкпоинт для израильтянина и он снова его реализовал. Ошибка Ильи при игре с полулета.
15:30. 40:40, но Марченко заиграл веселее.
15:27. Даже трос и тот за Цукермана играет.
15:26. 0:3. Более мобильным пока что выглядит израильтянин, практически не ошибается и выдавливает украинца за заднюю линию, завершая сам, или заставляя рисковать и ошибаться.
15:23. Первый Илья отыграл эйсом, но на втором ошибся по длине.
15:22. Двойной брейкпоинт у Цукермана на приеме.
15:18. Даниэль уверенно берет первый гейм, Илья пока полностью не вошел в игру.
15:14. Первым подает Цукерман.
15:11. Илья Марченко и Даниэль Цукерман уже разминаются.
15:10. Прямая видеотрансляция матча доступна здесь.
15:04. Звучат национальные гимны Израиля и Украины.
15:02. Все готово к началу, проходит представление участников матча.
14:40. До старта матчей осталось менее получаса.
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Встреча пройдет на закрытом хардовом корте клуба «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области (3 км от Киева). Матчи будут сыграны без зрителей.
Победитель встречи с огромной доле вероятности проведет еще один стыковой матч за право сыграть в квалификационном раунде Финала Кубка Дэвиса. Проигравшая команда отправится в плей-офф Первой Мировой группы.
Источник — Sport.ua
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