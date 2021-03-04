Свитолина сохранит место в топ-5 рейтинга WTA после турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина сохранит пятую строчку мирового рейтинга после завершения борьбы в четвертьфинале турнира WTA 500 в Дохе.

Единственной теннисисткой, которая могла обойти ее в мировой классификации, была Каролина Плишкова. Но чешка также выбыла на данной стадии.

Отметим, что Свитолина за выход в 1/4 финала еще и добавила сотню очков в рейтинг, так как в прошлом году не выиграла ни одного матча.