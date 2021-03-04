Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дохе.

В 1/4 финала украинка проиграла Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA), с которой играла в рамках этого турнира в паре.

Азаренко вышла на матч, имея проблемы со спиной, и уже во втором гейме ей потребовалась помощь физио. Но на конечном результате это не сказало, представительница Беларуси уверенно победила в двух сетах.

Доха. 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6

С самого начала матч как-то не задался. Было твердое убеждение, что Азаренко очень быстро снимется из-за болей в спине. Но вмешательство физиотерапевта дало свои плоды, представительница Беларуси всем видом демонстрировала, что ей нехорошо, но продолжала играть.

Внимательные комментаторы заметили, что данный факт очень повлиял на игру и Свитолиной. Она больше переживала о том, что происходит по другую сторону корта, нежели о своих действия. Из-за этого игра Элины была средней паршивости. Вместо того, чтобы втягивать травмированную соперницу в затяжные розыгрыши, она выбирала не лучшие варианты развития атак и частенько ошибалась. Азаренко же старалась быстро завершать, мастерство ей это в большинстве случаев позволяло.

Огромной проблемой для Элины стала игра соперницы на приеме. Украинка вместо того, чтобы зарабатывать легкие очки в своих геймах, очень часто получала такие сильные и глубокие ответы, что сама оказывалась в проигрышном положении. За матч Свитолина сумела защитить свою подачу всего три раза, это ничтожно мало.

После полного провала в первом сете Элина попыталась что-то изменить во второй партии. Действительно, она заиграла лучше, был даже огромный шанс повести с брейком, но двойной брейкпойнт при счете 1:0 реализован не был. Азаренко уверенно продолжала доминировать на приеме и в восьмом гейме вышла подавать на матч. Элина сделала последнее усилие, взяв два гейма подряд, и на этом все закончилось.

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.

Азаренко в полуфинале сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№16 WTA) или Марии Саккари из Греции (№25 WTA).