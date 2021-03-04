Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дохе.
В 1/4 финала украинка проиграла Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA), с которой играла в рамках этого турнира в паре.
Азаренко вышла на матч, имея проблемы со спиной, и уже во втором гейме ей потребовалась помощь физио. Но на конечном результате это не сказало, представительница Беларуси уверенно победила в двух сетах.
Доха. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6
С самого начала матч как-то не задался. Было твердое убеждение, что Азаренко очень быстро снимется из-за болей в спине. Но вмешательство физиотерапевта дало свои плоды, представительница Беларуси всем видом демонстрировала, что ей нехорошо, но продолжала играть.
Внимательные комментаторы заметили, что данный факт очень повлиял на игру и Свитолиной. Она больше переживала о том, что происходит по другую сторону корта, нежели о своих действия. Из-за этого игра Элины была средней паршивости. Вместо того, чтобы втягивать травмированную соперницу в затяжные розыгрыши, она выбирала не лучшие варианты развития атак и частенько ошибалась. Азаренко же старалась быстро завершать, мастерство ей это в большинстве случаев позволяло.
Огромной проблемой для Элины стала игра соперницы на приеме. Украинка вместо того, чтобы зарабатывать легкие очки в своих геймах, очень часто получала такие сильные и глубокие ответы, что сама оказывалась в проигрышном положении. За матч Свитолина сумела защитить свою подачу всего три раза, это ничтожно мало.
После полного провала в первом сете Элина попыталась что-то изменить во второй партии. Действительно, она заиграла лучше, был даже огромный шанс повести с брейком, но двойной брейкпойнт при счете 1:0 реализован не был. Азаренко уверенно продолжала доминировать на приеме и в восьмом гейме вышла подавать на матч. Элина сделала последнее усилие, взяв два гейма подряд, и на этом все закончилось.
Это была четвертая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.
Азаренко в полуфинале сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№16 WTA) или Марии Саккари из Греции (№25 WTA).
Источник — Sport.ua
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Он что не правильно разобрал соперницу или не подвёл Элину психологически? Все уже давно знают кем этот "типа тренер" является для нашей вечно перспективной.
Элина справилась, браво!
Элина справилась, браво!
Элина справилась, браво!
Элина справилась, браво!
Он что не правильно разобрал соперницу или не подвёл Элину психологически? Все уже давно знают кем этот "типа тренер" является для нашей вечно перспективной.
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