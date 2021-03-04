Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Виктория Азаренко, превозмогая боль в спине, обыграла украинку в двух сетах

  • 04.03.2021 18:38
  • 2044 просмотра
  • 16 комментариев
Свитолина проиграла экс-первой ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) завершила выступления на турнире WTA 500 в Дохе.

В 1/4 финала украинка проиграла Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA), с которой играла в рамках этого турнира в паре

Азаренко вышла на матч, имея проблемы со спиной, и уже во втором гейме ей потребовалась помощь физио. Но на конечном результате это не сказало, представительница Беларуси уверенно победила в двух сетах.

Доха. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 2:6, 4:6

С самого начала матч как-то не задался. Было твердое убеждение, что Азаренко очень быстро снимется из-за болей в спине. Но вмешательство физиотерапевта дало свои плоды, представительница Беларуси всем видом демонстрировала, что ей нехорошо, но продолжала играть.

Внимательные комментаторы заметили, что данный факт очень повлиял на игру и Свитолиной. Она больше переживала о том, что происходит по другую сторону корта, нежели о своих действия. Из-за этого игра Элины была средней паршивости. Вместо того, чтобы втягивать травмированную соперницу в затяжные розыгрыши, она выбирала не лучшие варианты развития атак и частенько ошибалась. Азаренко же старалась быстро завершать, мастерство ей это в большинстве случаев позволяло.

Огромной проблемой для Элины стала игра соперницы на приеме. Украинка вместо того, чтобы зарабатывать легкие очки в своих геймах, очень часто получала такие сильные и глубокие ответы, что сама оказывалась в проигрышном положении. За матч Свитолина сумела защитить свою подачу всего три раза, это ничтожно мало.

После полного провала в первом сете Элина попыталась что-то изменить во второй партии. Действительно, она заиграла лучше, был даже огромный шанс повести с брейком, но двойной брейкпойнт при счете 1:0 реализован не был. Азаренко уверенно продолжала доминировать на приеме и в восьмом гейме вышла подавать на матч. Элина сделала последнее усилие, взяв два гейма подряд, и на этом все закончилось.

Это была четвертая встреча теннисисток, украинка проиграла все матчи.

Азаренко в полуфинале сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№16 WTA) или Марии Саккари из Греции (№25 WTA).

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 04.03.2021 19:15
    0
    Kle, 04.03.2021 18:44
    Даже разобранная Азаренко вновь победила Элину, на классе! А дальше, к сожалению, без шансов и для Вики...
    Не варто применшувати силу Азаренки. Минулого і цього року у неї знову пішла гра. На рахунок розібраності Віки - не бачу, що дозволяє стверджувати подібне.
    Ссылка
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 04.03.2021 19:11
    0
    Перша ракетка України програла виснаженій білоруській бабусі, яка навіть не зняла тренувального костюма. Та ледве тягала ноги кортом. Але то таке.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 04.03.2021 19:06
    0
    Немає класного пеніса -- не буде класного теніса!
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 04.03.2021 19:05
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    Я так думав перші 2-4 гейми. Справді, коли бачиш, як Аза корчиться, самому боляче. Але ж за якийсь час адаптуєшся. Вона мазала навіть там, де це було фізично важче зробити. Ні тренерської, ні роботи психолога я не бачу. Має бути якесь поза тенісне пояснення. Я думав так погано грати вона просто не може.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 19:04
    +2
    vova zorov, 04.03.2021 18:55
    Даже черно-ая макака и та покинула неудачницу-колхозницу!
    Тебе и такая черная макака побрезгует всовывать...
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 04.03.2021 19:00
    +4
    Я не пам'ятаю чи бачив я гірший матч за цей. Останній раз щось схоже з Севастовою було. А тут просто боляче дивитись. Ніби в неї хтось помер.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 04.03.2021 18:56
    +6
    Это был не уместный акт милосердия?) Как объяснить, что, играя против травмированной соперницы, которой, очевидно не комфотрно двигаться, Элина всё грузила в центр корта? Азаренко практически на месте играла.. Такого беспомощного и безтолкового тенниса давно не было от Свитолиной... но то ли ещё будет)
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 04.03.2021 18:55
    0
    Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    А причем в данном конкретном матче Бетлз?
    Он что не правильно разобрал соперницу или не подвёл Элину психологически? Все уже давно знают кем этот "типа тренер" является для нашей вечно перспективной.
    Ссылка
    vova zorov
    online
      vova zorov, 04.03.2021 18:55
    -5
    Даже черно-ая макака и та покинула неудачницу-колхозницу!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    +15
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 18:47
    +1
    Disiny7, 04.03.2021 18:45
    Проиграть Вике не зазорно, но ТАК проиграть полуживой оппонентке это надо уметь...
    Элина справилась, браво!
    Есть такое понятие в любом спорте: неудобный соперник и даже, несмотря на рейтинг соперника или травмы, невозможно его победить, хоть ты тресни.. . Это как раз про случай Элины против Азаренко.
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 04.03.2021 18:45
    +5
    Проиграть Вике не зазорно, но ТАК проиграть полуживой оппонентке это надо уметь...
    Элина справилась, браво!
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 04.03.2021 18:44
    +3
    Очень интересный матч одна еле ходила а другая лупила по аутам))), всеравно молодец Элина начало сезона сейчас многие элитные игроки не в форме
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 18:44
    +5
    Даже разобранная Азаренко вновь победила Элину, на классе! А дальше, к сожалению, без шансов и для Вики...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2021 18:43
    +11
    Азаренко с травмой буквально уничтожила Свитолину,Свитолина играла в примитивный оборонительный теннис с медленно летящим мячом,с простенькой подкруткой,плюс безобразная подача и плохая физическая форма,явно пора менять тренера
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 04.03.2021 18:42
    +2
    Ха-Ха. Пшик. Вот он уровень. Деградация продолжается. Но мы верим?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    +15
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 04.03.2021 18:43
    +11
    Азаренко с травмой буквально уничтожила Свитолину,Свитолина играла в примитивный оборонительный теннис с медленно летящим мячом,с простенькой подкруткой,плюс безобразная подача и плохая физическая форма,явно пора менять тренера
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 04.03.2021 18:56
    +6
    Это был не уместный акт милосердия?) Как объяснить, что, играя против травмированной соперницы, которой, очевидно не комфотрно двигаться, Элина всё грузила в центр корта? Азаренко практически на месте играла.. Такого беспомощного и безтолкового тенниса давно не было от Свитолиной... но то ли ещё будет)
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 04.03.2021 18:45
    +5
    Проиграть Вике не зазорно, но ТАК проиграть полуживой оппонентке это надо уметь...
    Элина справилась, браво!
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 18:44
    +5
    Даже разобранная Азаренко вновь победила Элину, на классе! А дальше, к сожалению, без шансов и для Вики...
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 04.03.2021 19:00
    +4
    Я не пам'ятаю чи бачив я гірший матч за цей. Останній раз щось схоже з Севастовою було. А тут просто боляче дивитись. Ніби в неї хтось помер.
    Ссылка
    nika007
    online
      nika007, 04.03.2021 18:44
    +3
    Очень интересный матч одна еле ходила а другая лупила по аутам))), всеравно молодец Элина начало сезона сейчас многие элитные игроки не в форме
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 19:04
    +2
    vova zorov, 04.03.2021 18:55
    Даже черно-ая макака и та покинула неудачницу-колхозницу!
    Тебе и такая черная макака побрезгует всовывать...
    Ссылка
    alex55
    online
      alex55, 04.03.2021 18:42
    +2
    Ха-Ха. Пшик. Вот он уровень. Деградация продолжается. Но мы верим?
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 04.03.2021 19:05
    +1
    Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    Я так думав перші 2-4 гейми. Справді, коли бачиш, як Аза корчиться, самому боляче. Але ж за якийсь час адаптуєшся. Вона мазала навіть там, де це було фізично важче зробити. Ні тренерської, ні роботи психолога я не бачу. Має бути якесь поза тенісне пояснення. Я думав так погано грати вона просто не може.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 04.03.2021 18:47
    +1
    Disiny7, 04.03.2021 18:45
    Проиграть Вике не зазорно, но ТАК проиграть полуживой оппонентке это надо уметь...
    Элина справилась, браво!
    Есть такое понятие в любом спорте: неудобный соперник и даже, несмотря на рейтинг соперника или травмы, невозможно его победить, хоть ты тресни.. . Это как раз про случай Элины против Азаренко.
    Ссылка
    Віталій Возняк
    online
      Віталій Возняк, 04.03.2021 19:15
    0
    Kle, 04.03.2021 18:44
    Даже разобранная Азаренко вновь победила Элину, на классе! А дальше, к сожалению, без шансов и для Вики...
    Не варто применшувати силу Азаренки. Минулого і цього року у неї знову пішла гра. На рахунок розібраності Віки - не бачу, що дозволяє стверджувати подібне.
    Ссылка
    pecherytsja88
    online
      pecherytsja88, 04.03.2021 19:11
    0
    Перша ракетка України програла виснаженій білоруській бабусі, яка навіть не зняла тренувального костюма. Та ледве тягала ноги кортом. Але то таке.
    Ссылка
    Олег Судак
    online
      Олег Судак, 04.03.2021 19:06
    0
    Немає класного пеніса -- не буде класного теніса!
    Ссылка
    Disiny7
    online
      Disiny7, 04.03.2021 18:55
    0
    Stanislav Matusevych, 04.03.2021 18:49
    Зрозуміло, що навіть для професійного спортсмена може бути важко психологічно грати проти травмованого суперника. Але ж те, що ми побачили сьогодні, інакше, ніж ганьбою все одно назвати складно. Це що взагалі було? І після такого Беттлз продовжить залишатися тренером Еліни? Які ще провали потрібні, щоб внести серйозні зміни у свою команду?
    А причем в данном конкретном матче Бетлз?
    Он что не правильно разобрал соперницу или не подвёл Элину психологически? Все уже давно знают кем этот "типа тренер" является для нашей вечно перспективной.
    Ссылка
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