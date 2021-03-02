Свитолина и Азаренко проиграли парный матч на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно стартовала на турнире WTA 500 в Дохе.

В первом круге парного разряда украинка в дуэте Викторией Азаренко из Беларуси проиграла обладательницам вайлд-кард Лауре Зигемунд (Германия) и Елене Весниной (Россия).

Доха. Первый круг парного разряда

Элина Свитолина / Виктория Азаренко – Лаура Зигемунд / Елена Веснина – 6:4, 5:7, 8-10

Отметим, что Свитолина проиграла 23 из 25 последних матчей в парном разряде.

В следующем круге Зигемунд и Веснина сыграют с румынско-латвийской парой Моника Никулеску / Алена Остапенко.