Свитолина и Азаренко проиграли парный матч на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина неудачно стартовала на турнире WTA 500 в Дохе.
В первом круге парного разряда украинка в дуэте Викторией Азаренко из Беларуси проиграла обладательницам вайлд-кард Лауре Зигемунд (Германия) и Елене Весниной (Россия).
Доха. Первый круг парного разряда
Элина Свитолина / Виктория Азаренко – Лаура Зигемунд / Елена Веснина – 6:4, 5:7, 8-10
Отметим, что Свитолина проиграла 23 из 25 последних матчей в парном разряде.
В следующем круге Зигемунд и Веснина сыграют с румынско-латвийской парой Моника Никулеску / Алена Остапенко.
Источник — Sport.ua
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