Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем надеяться, опыт нам поможет»

Украинский теннисист – о матче Кубка Дэвиса против Израиля

  • 04.03.2021 16:08
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Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем надеяться, опыт нам поможет»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

5-6 марта сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Израиля. Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился ожиданиями от противостояния:

«Из сборной Израиля я знаю только Эдана Лешема и Йонатана Эрлиха, остальных членов их команды я увидел впервые. Это молодые, энергичные и эмоциональные ребята, которые жаждут победы.

У нашей команды, со своей стороны, есть большой опыт. Будем надеяться, что в нужное время это нам поможет».

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Источник — Большой теннис Украины

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