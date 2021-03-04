Сергей СТАХОВСКИЙ: «Будем надеяться, опыт нам поможет»

5-6 марта сборная Украины проведет матч Кубка Дэвиса против Израиля. Вторая ракетка Украины Сергей Стаховский поделился ожиданиями от противостояния:
«Из сборной Израиля я знаю только Эдана Лешема и Йонатана Эрлиха, остальных членов их команды я увидел впервые. Это молодые, энергичные и эмоциональные ребята, которые жаждут победы.
У нашей команды, со своей стороны, есть большой опыт. Будем надеяться, что в нужное время это нам поможет».
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Источник — Большой теннис Украины
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