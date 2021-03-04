Жеребьевка Кубка Дэвиса. Украинцы узнали соперников

Мужская сборная Украины сразится с Израилем

  • 04.03.2021 13:51
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Жеребьевка Кубка Дэвиса. Украинцы узнали соперников
© facebook.com/UkrainianTennisFederation

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина - Израиль в рамках Первой мировой группы. Встреча состоится на корте «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области.

Сборную Украины представляют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калениченко.

Первый игровой день (5 марта)

Илья Марченко - Даниэль Цукерман

Сергей Стаховский - Эдан Лешем

Второй игровой день (6 марта)

Калениченко/Молчанов - Эрлих/Олиэль

Илья Марченко - Эдан Лешем

Сергей Стаховский - Даниэль Цукерман

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Источник — Большой теннис Украины

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