Жеребьевка Кубка Дэвиса. Украинцы узнали соперников

Состоялась жеребьевка матча Кубка Дэвиса Украина - Израиль в рамках Первой мировой группы. Встреча состоится на корте «Marina Tennis Club» в селе Погребы Киевской области.
Сборную Украины представляют Сергей Стаховский, Илья Марченко, Денис Молчанов, Владислав Орлов и Даниил Калениченко.
Первый игровой день (5 марта)
Илья Марченко - Даниэль Цукерман
Сергей Стаховский - Эдан Лешем
Второй игровой день (6 марта)
Калениченко/Молчанов - Эрлих/Олиэль
Илья Марченко - Эдан Лешем
Сергей Стаховский - Даниэль Цукерман
Источник — Большой теннис Украины
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