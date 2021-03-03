Свитолина идет дальше. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Дохе

В среду на турнире WTA 500 в Дохе состоялись матчи второго круга.
Украинка Элина Свитолина уверенно выиграла первый для себя матч на соревнованиях, обыграв лаки-лузера Мисаки Дои.
Третий номер посева Арина Соболенко в трех сетах проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе.
Доха. Второй круг
Верхняя часть сетки
Элина Свитолина [1] – Мисаки Дои – 6:1, 6:2
Виктория Азаренко [8] – Лаура Зигемунд – 6:4, 6:2
Гарбинье Мугуруса – Арина Соболенко [3] – 6:2, 6:7(5), 6:3
Мария Саккари – Мэдисон Киз – 6:2, 6:2
Нижняя часть сетки
Анетт Контавейт – Анжелик Кербер – 6:1, 6:4
Петра Квитова [4] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 6:3
Джессика Пегула [Q] – Алена Остапенко – 6:2, 7:5
Каролина Плишкова [2] – Онс Жабер – 6:4, 4:6, 7:5
Доха. Пары 1/4 финала
Элина Свитолина [1] – Виктория Азаренко [8]
Гарбинье Мугуруса – Мария Саккари
Анетт Контавейт – Петра Квитова [4]
Джессика Пегула [Q] – Каролина Плишкова [2]
Источник — Sport.ua
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