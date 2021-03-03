Свитолина идет дальше. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Дохе

Гарбинье Мугуруса выбила третью сеяную

  • 03.03.2021 23:40
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  • 2 комментария
Свитолина идет дальше. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

В среду на турнире WTA 500 в Дохе состоялись матчи второго круга.

Украинка Элина Свитолина уверенно выиграла первый для себя матч на соревнованиях, обыграв лаки-лузера Мисаки Дои

Третий номер посева Арина Соболенко в трех сетах проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе. 

Доха. Второй круг

Верхняя часть сетки

 Элина Свитолина [1] –  Мисаки Дои – 6:1, 6:2
 Виктория Азаренко [8] –  Лаура Зигемунд – 6:4, 6:2

 Гарбинье Мугуруса –  Арина Соболенко [3] – 6:2, 6:7(5), 6:3
 Мария Саккари –  Мэдисон Киз – 6:2, 6:2

Нижняя часть сетки

 Анетт Контавейт –  Анжелик Кербер – 6:1, 6:4
 Петра Квитова [4] –  Анастасия Павлюченкова – 6:1, 6:3

 Джессика Пегула [Q] –  Алена Остапенко – 6:2, 7:5
 Каролина Плишкова [2] –  Онс Жабер – 6:4, 4:6, 7:5

Доха. Пары 1/4 финала

 Элина Свитолина [1] –  Виктория Азаренко [8]
 Гарбинье Мугуруса – Мария Саккари

 Анетт Контавейт –  Петра Квитова [4]
 Джессика Пегула [Q] –  Каролина Плишкова [2]

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    u6464u
    online
      u6464u, 04.03.2021 00:08
    0
    ставлю на Эллину,добавляет она сейчас,да й Азаренко уже не первой свежести девчушка.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 03.03.2021 23:48
    -2
    Пройдет ли Свитолина или Азаренко: дальше против Мугурусы и вообще без шансов...
    Ссылка
    u6464u
    online
      u6464u, 04.03.2021 00:08
    0
    ставлю на Эллину,добавляет она сейчас,да й Азаренко уже не первой свежести девчушка.
    Ссылка
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