Свитолина идет дальше. Известны все четвертьфиналистки на турнире в Дохе

В среду на турнире WTA 500 в Дохе состоялись матчи второго круга.

Украинка Элина Свитолина уверенно выиграла первый для себя матч на соревнованиях, обыграв лаки-лузера Мисаки Дои.

Третий номер посева Арина Соболенко в трех сетах проиграла экс-первой ракетке мира Гарбинье Мугурусе.

Доха. Второй круг

Верхняя часть сетки

Элина Свитолина [1] – Мисаки Дои – 6:1, 6:2

Виктория Азаренко [8] – Лаура Зигемунд – 6:4, 6:2

Гарбинье Мугуруса – Арина Соболенко [3] – 6:2, 6:7(5), 6:3

Мария Саккари – Мэдисон Киз – 6:2, 6:2

Нижняя часть сетки

Анетт Контавейт – Анжелик Кербер – 6:1, 6:4

Петра Квитова [4] – Анастасия Павлюченкова – 6:1, 6:3

Джессика Пегула [Q] – Алена Остапенко – 6:2, 7:5

Каролина Плишкова [2] – Онс Жабер – 6:4, 4:6, 7:5

Доха. Пары 1/4 финала

Элина Свитолина [1] – Виктория Азаренко [8]

Гарбинье Мугуруса – Мария Саккари

Анетт Контавейт – Петра Квитова [4]

Джессика Пегула [Q] – Каролина Плишкова [2]