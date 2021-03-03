Свитолина разгромила первую соперницу на турнире в Дохе

Японка Мисаки Дои не сумела составить достойного сопротивления первой ракетке Украины

  • 03.03.2021 18:26
  • 1351 просмотр
  • 6 комментариев
Свитолина разгромила первую соперницу на турнире в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно стартовала в одиночном разряде на турнире WTA 500 в Дохе.

Во втором круге 26-летняя украинка переиграла японку Мисаки Дои (№83 WTA), которая до этого в статусе лаки-лузера выиграла матч первого раунда.

Доха. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 6:1, 6:2

В 1/4 финала Свитолина сразится против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

Ранее Элина и Виктория вместе выступали в парном разряде, где проиграли первый матч.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Павел П
    online
      Павел П, 03.03.2021 18:45
    0
    молодчина!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.03.2021 18:37
    +1
    Якось навіть непристойно легко перемогла. Я вже і забув коли востаннє таке було
    Ссылка
    MiddleGreek
      MiddleGreek, 03.03.2021 18:35
    +1
    Почав дивитись з другого сету. Гра прохідна, японка занадто слабка і до того ж невезуча. Робити якісь висновки не виходить. Часом грала з жахливо розхлябаним форхендом, мазала метри. На 5:1 на чужій подачі розтринькала гейм, добила вже на своїй. Далі Азаренка, яку ніколи не вигравала. Останній раз в дев'ятнадцятому на своєму улюбленому Римі. В нинішньому стані, програти матч з білорускою Еліна може тільки собі. В цьому році вона це взяла за правило. В принципі, якщо і брати щось у цьому році, так це Доха-Дубаї, не найгірша спайка в турі. Щасти завтра!
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 03.03.2021 18:34
    +1
    Наїлася борща, зробила паузу.... і пішли перемоги.
    МОЛОДЕЦЬ Еліна !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.03.2021 18:31
    +1
    Сьогодні Еліна виглядала дуже зібрано. Їй вдавалася атакуюча гра, але ж робимо скидку на суперницю. Дої хороший варіант для входження у турнір. Чи буде так багато в Еліни виходити під тиском, побачимо вже проти Азаренки.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.03.2021 18:29
    +1
    Молодчинка Свитолина,разминочный матч получился,с Азаренко будет тяжело играть,шансы почти равные
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 03.03.2021 18:37
    +1
    Якось навіть непристойно легко перемогла. Я вже і забув коли востаннє таке було
    Ссылка
    MiddleGreek
    online
      MiddleGreek, 03.03.2021 18:35
    +1
    Почав дивитись з другого сету. Гра прохідна, японка занадто слабка і до того ж невезуча. Робити якісь висновки не виходить. Часом грала з жахливо розхлябаним форхендом, мазала метри. На 5:1 на чужій подачі розтринькала гейм, добила вже на своїй. Далі Азаренка, яку ніколи не вигравала. Останній раз в дев'ятнадцятому на своєму улюбленому Римі. В нинішньому стані, програти матч з білорускою Еліна може тільки собі. В цьому році вона це взяла за правило. В принципі, якщо і брати щось у цьому році, так це Доха-Дубаї, не найгірша спайка в турі. Щасти завтра!
    Ссылка
    nivava
    online
      nivava, 03.03.2021 18:34
    +1
    Наїлася борща, зробила паузу.... і пішли перемоги.
    МОЛОДЕЦЬ Еліна !!!
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 03.03.2021 18:31
    +1
    Сьогодні Еліна виглядала дуже зібрано. Їй вдавалася атакуюча гра, але ж робимо скидку на суперницю. Дої хороший варіант для входження у турнір. Чи буде так багато в Еліни виходити під тиском, побачимо вже проти Азаренки.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 03.03.2021 18:29
    +1
    Молодчинка Свитолина,разминочный матч получился,с Азаренко будет тяжело играть,шансы почти равные
    Ссылка
    Павел П
    online
      Павел П, 03.03.2021 18:45
    0
    молодчина!
    Ссылка
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