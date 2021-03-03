Свитолина разгромила первую соперницу на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно стартовала в одиночном разряде на турнире WTA 500 в Дохе.
Во втором круге 26-летняя украинка переиграла японку Мисаки Дои (№83 WTA), которая до этого в статусе лаки-лузера выиграла матч первого раунда.
Доха. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 6:1, 6:2
В 1/4 финала Свитолина сразится против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).
Ранее Элина и Виктория вместе выступали в парном разряде, где проиграли первый матч.
Источник — Sport.ua
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МОЛОДЕЦЬ Еліна !!!
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