Свитолина разгромила первую соперницу на турнире в Дохе

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) уверенно стартовала в одиночном разряде на турнире WTA 500 в Дохе.

Во втором круге 26-летняя украинка переиграла японку Мисаки Дои (№83 WTA), которая до этого в статусе лаки-лузера выиграла матч первого раунда.

Доха. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Мисаки Дои (Япония) – 6:1, 6:2

В 1/4 финала Свитолина сразится против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA).

Ранее Элина и Виктория вместе выступали в парном разряде, где проиграли первый матч.