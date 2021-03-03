ФОТО. Во что они играли? Теннисисты сборной Украины провели странный матч

Стаховский и Молчанов сдали тесты на COVID-19, результаты отрицательные

  • 03.03.2021 02:41
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ФОТО. Во что они играли? Теннисисты сборной Украины провели странный матч
© Федерация тенниса Украины

Теннисисты сборной Украины продолжают подготовку к поединку Кубка Дэвиса против команды Израиля, который пройдет 5–6 марта в клубе Tennis Club Marina (с. Погребы, 3 км от Киева).

Второй день тренировок традиционно начался игрой, напоминающей футбол, с использованием маленького мяча.

К национальной сборной присоединились Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Они сдали тесты на COVID-19 утром и получили отрицательные результаты.

Под руководством Андрея Медведева также тренируются Илья Марченко, Данил Калениченко и Владислав Орлов.

ФОТО. Теннисисты сборной Украины провели матч в футбол.

ФОТО: Федерация тенниса Украины

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Источник — Федерация тенниса Украины

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