ФОТО. Во что они играли? Теннисисты сборной Украины провели странный матч

Теннисисты сборной Украины продолжают подготовку к поединку Кубка Дэвиса против команды Израиля, который пройдет 5–6 марта в клубе Tennis Club Marina (с. Погребы, 3 км от Киева).

Второй день тренировок традиционно начался игрой, напоминающей футбол, с использованием маленького мяча.

К национальной сборной присоединились Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Они сдали тесты на COVID-19 утром и получили отрицательные результаты.

Под руководством Андрея Медведева также тренируются Илья Марченко, Данил Калениченко и Владислав Орлов.

ФОТО. Теннисисты сборной Украины провели матч в футбол.

ФОТО: Федерация тенниса Украины