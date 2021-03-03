ФОТО. Во что они играли? Теннисисты сборной Украины провели странный матч

Теннисисты сборной Украины продолжают подготовку к поединку Кубка Дэвиса против команды Израиля, который пройдет 5–6 марта в клубе Tennis Club Marina (с. Погребы, 3 км от Киева).
Второй день тренировок традиционно начался игрой, напоминающей футбол, с использованием маленького мяча.
К национальной сборной присоединились Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Они сдали тесты на COVID-19 утром и получили отрицательные результаты.
Под руководством Андрея Медведева также тренируются Илья Марченко, Данил Калениченко и Владислав Орлов.
ФОТО. Теннисисты сборной Украины провели матч в футбол.
ФОТО: Федерация тенниса Украины
Источник — Федерация тенниса Украины
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