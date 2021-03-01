ФОТО. Двоих еще нет. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса. На первой тренировке присутствовали Илья Марченко, Владислав Орлов, Даниил Калениченко и капитан Андрей Медведев.

Сергей Стаховский должен подключиться завтра, так же, как и Денис Молчанов, который прилетит в Киев только сегодня вечером.

Поединок Первой Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.

Место проведения матча – теннисный клуб Tennis Club Marina. Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.

Ранее был назван состав Израиля.