ФОТО. Двоих еще нет. Сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса. На первой тренировке присутствовали Илья Марченко, Владислав Орлов, Даниил Калениченко и капитан Андрей Медведев.
Сергей Стаховский должен подключиться завтра, так же, как и Денис Молчанов, который прилетит в Киев только сегодня вечером.
Поединок Первой Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.
Место проведения матча – теннисный клуб Tennis Club Marina. Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.
Ранее был назван состав Израиля.
Источник — Федерация тенниса Украины
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