Назван состав сборной Израиля на матча Кубка Дэвиса против Украины

Матчевая встреча пройдет 5-6 марта в селе Погребы под Киевом

  • 23.02.2021 19:14
  • 405 просмотров
  • 1 комментарий
Назван состав сборной Израиля на матча Кубка Дэвиса против Украины
© ФТУ

Стал известен состав сборной Израиля по теннису на матча Кубка Дэвиса против Украины.

Заявка сборной Израиля:  

Эдан Лешем (одиночный рейтинг 364/парный рейтинг 787),  
Ишай Олиэль (424/1742),  
Даниэль Цукерман (797/732),  
Йонатан Эрлих (парный рейтинг - 71).  

Капитан команды - Йонатан Эрлих.

Поединок Первой Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.

Место проведения матча – теннисный клуб Tennis Club Marina. Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.

Состав Украины был назван ранее.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.02.2021 19:17
    0
    непройи тауую сборную-позор будет
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 23.02.2021 19:17
    0
    непройи тауую сборную-позор будет
    Ссылка
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