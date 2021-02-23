Назван состав сборной Израиля на матча Кубка Дэвиса против Украины

Стал известен состав сборной Израиля по теннису на матча Кубка Дэвиса против Украины.

Заявка сборной Израиля:

Эдан Лешем (одиночный рейтинг 364/парный рейтинг 787),

Ишай Олиэль (424/1742),

Даниэль Цукерман (797/732),

Йонатан Эрлих (парный рейтинг - 71).

Капитан команды - Йонатан Эрлих.

Поединок Первой Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.

Место проведения матча – теннисный клуб Tennis Club Marina. Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.

Состав Украины был назван ранее.