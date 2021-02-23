Назван состав сборной Израиля на матча Кубка Дэвиса против Украины

Стал известен состав сборной Израиля по теннису на матча Кубка Дэвиса против Украины.
Заявка сборной Израиля:
Эдан Лешем (одиночный рейтинг 364/парный рейтинг 787),
Ишай Олиэль (424/1742),
Даниэль Цукерман (797/732),
Йонатан Эрлих (парный рейтинг - 71).
Капитан команды - Йонатан Эрлих.
Поединок Первой Мировой группы с Израилем должен был пройти еще в сентябре прошлого года, однако был перенесен на 5-6 марта 2021 года.
Место проведения матча – теннисный клуб Tennis Club Marina. Он находится в селе Погребы в 3 км от Киева.
Состав Украины был назван ранее.
Источник — Федерация тенниса Украины
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