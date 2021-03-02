Элина Свитолина – Мисаки Дои. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Третьего марта украинская теннисистка Элина Свитолина (№5 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Дохе.

Во втором круге одиночного разряда украинка сыграет против японки Мисаки Дои (№83 WTA), которая в статусе лаки-лузера выиграла матч первого круга. Встреча состоится третьим запуском на центральном корте после матча Павлюченкова – Квитова. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

Ранее девушки встречались дважды (оба раза – в первом круге Уимблдона), счет ничейный.

Победительница матча в четвертьфинале сразится против восьмой сеяной Виктории Азаренко из Беларуси (№14 WTA) или Лауры Зигемунд из Германии (№56 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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