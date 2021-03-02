Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дохе

Во втором круге первая ракетка Украины сразится с лаки-лузером из Японии

  • 02.03.2021 20:01
  • 1515 просмотров
  • 0 комментариев
Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дохе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Японка Мисаки Дои (№83 WTA) станет первой соперницей лидера посева Элины Свитолиной (№5 WTA) в одиночном разряде турнира WTA 500 в Дохе.

В стартовом матче 29-летняя японка, которая получила статус лаки-лузера после снятия американки Аманды Анисимовой, одолела китаянку Чжэн Сайсай (№48 WTA).

Доха. Первый круг
Мисаки Дои (Япония) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3

Отметим, что Свитолина пропускала первый круг благодаря высокому номеру посева.

Ранее Элина проиграла матч парного разряда.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности