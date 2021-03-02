Определилась первая соперница Свитолиной на турнире в Дохе

Японка Мисаки Дои (№83 WTA) станет первой соперницей лидера посева Элины Свитолиной (№5 WTA) в одиночном разряде турнира WTA 500 в Дохе.
В стартовом матче 29-летняя японка, которая получила статус лаки-лузера после снятия американки Аманды Анисимовой, одолела китаянку Чжэн Сайсай (№48 WTA).
Доха. Первый круг
Мисаки Дои (Япония) – Чжэн Сайсай (Китай) – 6:4, 6:3
Отметим, что Свитолина пропускала первый круг благодаря высокому номеру посева.
Ранее Элина проиграла матч парного разряда.
Источник — Sport.ua
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