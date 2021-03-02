Свитолина / Азаренко – Зигемунд / Веснина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Второго марта украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на турнире WTA 500 в Дохе.

В первом круге парного разряда украинка в дуэте Викторией Азаренко из Беларуси померяются силами с обладательницами вайлд-кард Лаурой Зигемунд (Германия) и Еленой Весниной (Россия).

Встреча состоится третьим запуском после матча одиночного разряда Плишкова – Павлюченкова. Ориентировочное время начала – 16:30 по Киеву.

Победительницы матча в следующем круге сыграют против пары Сюко Аояма / Ена Шибахара или Моника Никулеску / Альона Остапенко.