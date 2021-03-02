Илья МАРЧЕНКО: «Ребята разрывали меня на тренировке, не обращаю внимание»

Украинский теннисист начал подготовку к матчу Кубка Дэвиса

  • 02.03.2021 05:09
  • 182 просмотра
  • 0 комментариев
Илья МАРЧЕНКО: «Ребята разрывали меня на тренировке, не обращаю внимание»
© btu.org.ua

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса. На первой тренировке присутствовали Илья Марченко, Владислав Орлов, Даниил Калениченко и капитан Андрей Медведев.

Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился впечатлениями от подготовки.

«Клуб, где мы будем выступать, мне нравится, пока идет привыкание к мячам, к покрытию – чуть меньше, потому что оно похоже на то покрытие, на котором я тренируюсь дома. Сейчас ребята меня буквально «разрывали на тренировке», у меня ничего особо не получалось. Сегодня понедельник, а играть нам в пятницу. Я уже достаточно опытный игрок, чтобы не обращать внимание на то, как играешь не тренировке, ведь главное - это искать ключи к тому, как буду играть матч. Основное – это выиграть матч, а на тренировке можно играть отвратительно всю неделю», - сказал Марченко.

Ранее был назван состав Израиля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности