Илья МАРЧЕНКО: «Ребята разрывали меня на тренировке, не обращаю внимание»

Национальная сборная Украины начала подготовку к матчу Кубка Дэвиса. На первой тренировке присутствовали Илья Марченко, Владислав Орлов, Даниил Калениченко и капитан Андрей Медведев.

Первая ракетка Украины Илья Марченко поделился впечатлениями от подготовки.

«Клуб, где мы будем выступать, мне нравится, пока идет привыкание к мячам, к покрытию – чуть меньше, потому что оно похоже на то покрытие, на котором я тренируюсь дома. Сейчас ребята меня буквально «разрывали на тренировке», у меня ничего особо не получалось. Сегодня понедельник, а играть нам в пятницу. Я уже достаточно опытный игрок, чтобы не обращать внимание на то, как играешь не тренировке, ведь главное - это искать ключи к тому, как буду играть матч. Основное – это выиграть матч, а на тренировке можно играть отвратительно всю неделю», - сказал Марченко.

Ранее был назван состав Израиля.