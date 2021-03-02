ФОТО. В хорошем настроении. Свитолина провела тренировку в Дохе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) провела тренировку на кортах Дохи, где украинка получила первый номер посева.
Напомним, украинка стартует со второго круга. Ее первой соперницей станет китаянка Чжэн Сайсай (№47 WTA) или американка Аманда Анисимова (№32 WTA).
Фото: twitter.com/JJlovesTennis
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Источник — Sport.ua
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