Доха. Сестры Киченок вылетели в первом круге

Сегодня сестры Людмила и Надежда Киченок в первом раунде турнира WTA в Дохе в парном разряде встречались со словенско-индийским дуэтом Андрея Клепач/Саня Мирза.
Украинки потерпели поражение в трех сетах. Матч продолжался 1 час и 40 минут.
1-й раунд
Андрея Клепач/Саня Мирза – Людмила Киченок/Надежда Киченок – 6:4, 6:7 (5), 10:5
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Источник — Sport.ua
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