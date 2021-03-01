Н. Киченок / Л. Киченок – Клепач / Мирза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, первого марта, сестры Киченок начнут борьбу на турнире WTA 500 в Дохе (Катар) в парном разряде.
В матче первого круга Людмила и Надежда сыграют против Андреи Клепач (Словения) и Сании Мирзы (Индия).
Ориентировочное время начала матча – 17:50 по Киеву после встречи Крейчикова / Синякова – Чжэн Сайсай / Чжу Линь.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.