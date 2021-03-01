Н. Киченок / Л. Киченок – Клепач / Мирза. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник, первого марта, сестры Киченок начнут борьбу на турнире WTA 500 в Дохе (Катар) в парном разряде.

В матче первого круга Людмила и Надежда сыграют против Андреи Клепач (Словения) и Сании Мирзы (Индия).

Ориентировочное время начала матча – 17:50 по Киеву после встречи Крейчикова / Синякова – Чжэн Сайсай / Чжу Линь.