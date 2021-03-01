Леся Цуренко – Лаура Зигемунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№146 WTA) проведет финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.
Соперницей украинки станет Лаура Зигемунд из Германии (№56 WTA).
Начало матча в 13:40 по Киеву.
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Источник — Sport.ua
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