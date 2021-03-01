Рейтинг WTA. Свитолина сохранила позицию, дебют Свёнтек в топ-15

На прошлой неделе у женщин прошел турнир WTA 500 в Аделаиде, который выиграла Ига Свёнтек. Благодаря этой победе полька дебютировала в топ-15 мирового рейтинга.

В первой десятке изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то особых изменений тоже нет, так как большинство не играло.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Свёнтек поднялась в топ-8. Лучшие из украинок Элина Свитолина (15) и Марта Костюк (29).

Чемпионская гонка WTA