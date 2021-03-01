Рейтинг WTA. Свитолина сохранила позицию, дебют Свёнтек в топ-15

Костюк, Завацкая и Цуренко потеряли по одной строчке

  • 01.03.2021 10:25
  • 1135 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина сохранила позицию, дебют Свёнтек в топ-15
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

На прошлой неделе у женщин прошел турнир WTA 500 в Аделаиде, который выиграла Ига Свёнтек. Благодаря этой победе полька дебютировала в топ-15 мирового рейтинга.

В первой десятке изменений нет.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то особых изменений тоже нет, так как большинство не играло.

Украинки в рейтинге WTA

В Чемпионской гонке Свёнтек поднялась в топ-8. Лучшие из украинок Элина Свитолина (15) и Марта Костюк (29).

Чемпионская гонка WTA

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    alex55
    online
      alex55, 01.03.2021 10:46
    -3
    Единственное хорошее что она сделала, это сохранила позицию.
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