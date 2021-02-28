Свитолина сыграет в паре с экс-первой ракеткой мира на турнире в Дохе

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 500 в Дохе (Катар).

Украинка Элина Свитолина сыграет в дуэте с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси. В первом круге Элина и Виктория померяются силами с обладательницами вайлд-кард Лаурой Зигемунд (Германия) и Еленой Весниной (Россия).

Сестры Людмила и Надежда Киченок на старте соревнований сыграют против Андреи Клепач (Словения) и Сании Мирзы (Индия).

Отметим, что Свитолина сыграет в парном разряде впервые с прошлогоднего турнира в Риме. В 2020-м она прервала серию из 11 подряд поражений в паре.