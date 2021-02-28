Свитолина сыграет в паре с экс-первой ракеткой мира на турнире в Дохе

Украинская теннисистка давненько не играла в парном разряде

  • 28.02.2021 17:36
  • 1633 просмотра
  • 8 комментариев
Свитолина сыграет в паре с экс-первой ракеткой мира на турнире в Дохе
© Julian Finney/Getty Image/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 500 в Дохе (Катар).

Украинка Элина Свитолина сыграет в дуэте с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко из Беларуси. В первом круге Элина и Виктория померяются силами с обладательницами вайлд-кард Лаурой Зигемунд (Германия) и Еленой Весниной (Россия).

Сестры Людмила и Надежда Киченок на старте соревнований сыграют против Андреи Клепач (Словения) и Сании Мирзы (Индия). 

Отметим, что Свитолина сыграет в парном разряде впервые с прошлогоднего турнира в Риме. В 2020-м она прервала серию из 11 подряд поражений в паре.

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Источник — WTA

(5 голосов)

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Комментарии
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:41
    0
    Alehandro, 28.02.2021 18:30
    Кстати, забавно говорить о "закате карьеры" Азаренко и что шансов нет при том, что и Зигемунд и Веснина старше Азаренко
    Зигемунд и Веснина уже более сыгранная пара: они вместе играют несколько турниров...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.02.2021 18:30
    0
    Kle, 28.02.2021 18:24
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Кстати, забавно говорить о "закате карьеры" Азаренко и что шансов нет при том, что и Зигемунд и Веснина старше Азаренко
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.02.2021 18:27
    0
    в паре особо не важна форма и возраст. там как раз более важен опыт. Должны побороться. Надя Киченок с Мирзой в паре год назад выиграли Хобарт - интересно будет посмотреть как друг против друга сыграют. Удачи всем нашим...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 17:59
    -2
    Зря, Элина: Азаренко сейчас не в форме, на закате карьеры...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 28.02.2021 17:42
    0
    А з Костюк нещодавно вони хіба не грали пару? Звичайно, обидві вийшли аби просто потренувалась, та все ж.
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:41
    0
    Alehandro, 28.02.2021 18:30
    Кстати, забавно говорить о "закате карьеры" Азаренко и что шансов нет при том, что и Зигемунд и Веснина старше Азаренко
    Зигемунд и Веснина уже более сыгранная пара: они вместе играют несколько турниров...
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.02.2021 18:30
    0
    Kle, 28.02.2021 18:24
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Кстати, забавно говорить о "закате карьеры" Азаренко и что шансов нет при том, что и Зигемунд и Веснина старше Азаренко
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 28.02.2021 18:27
    0
    в паре особо не важна форма и возраст. там как раз более важен опыт. Должны побороться. Надя Киченок с Мирзой в паре год назад выиграли Хобарт - интересно будет посмотреть как друг против друга сыграют. Удачи всем нашим...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Kle
    online
      Kle, 28.02.2021 18:24
    0
    И сразу попадают на очень мощную пару, без шансов...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 28.02.2021 17:42
    0
    А з Костюк нещодавно вони хіба не грали пару? Звичайно, обидві вийшли аби просто потренувалась, та все ж.
    Ссылка
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