Цуренко уверенно вышла в финал квалификации турнира в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№145 WTA) вышла в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.
Во втором круге отбора украинка обыграла пятую сеяную Катерину Синякову из Чехии (№68 WTA).
Доха. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2
В финале отбора Цуренко сразится со второй сеяной Лаурой Зигемунд из Германии (№54 WTA).
Отметим, что предыдущий раз Леся побеждала соперницу из топ-100 в августе 2020-го, когда одолела россиянку Екатерину Александрову.
Источник — Sport.ua
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