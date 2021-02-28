Цуренко уверенно вышла в финал квалификации турнира в Дохе

Первая победа над соперницей из топ-100 с августа прошлого года

  • 28.02.2021 15:46
  • 374 просмотра
  • 2 комментария
Цуренко уверенно вышла в финал квалификации турнира в Дохе
© ФТУ. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№145 WTA) вышла в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.

Во втором круге отбора украинка обыграла пятую сеяную Катерину Синякову из Чехии (№68 WTA).

Доха. Полуфинал квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2

В финале отбора Цуренко сразится со второй сеяной Лаурой Зигемунд из Германии (№54 WTA).

Отметим, что предыдущий раз Леся побеждала соперницу из топ-100 в августе 2020-го, когда одолела россиянку Екатерину Александрову.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.02.2021 16:05
    0
    удачи!Лишь бы без травм
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.02.2021 15:49
    0
    Интересно какой коэф. на победу Цуренко против немки! Считаю, что Леся выиграет
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 28.02.2021 16:05
    0
    удачи!Лишь бы без травм
    Ссылка
    Ihor86
    online
      Ihor86, 28.02.2021 15:49
    0
    Интересно какой коэф. на победу Цуренко против немки! Считаю, что Леся выиграет
    Ссылка
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