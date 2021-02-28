Цуренко уверенно вышла в финал квалификации турнира в Дохе

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№145 WTA) вышла в финал квалификации на турнире WTA 500 в Дохе.

Во втором круге отбора украинка обыграла пятую сеяную Катерину Синякову из Чехии (№68 WTA).

Доха. Полуфинал квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Катерина Синякова (Чехия) – 6:3, 6:2

В финале отбора Цуренко сразится со второй сеяной Лаурой Зигемунд из Германии (№54 WTA).

Отметим, что предыдущий раз Леся побеждала соперницу из топ-100 в августе 2020-го, когда одолела россиянку Екатерину Александрову.