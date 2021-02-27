Украинка Снигур – в финале турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка разгромила Янину Фетт

  • 27.02.2021 15:24
  • 274 просмотра
  • 2 комментария
Украинка Снигур – в финале турнира ITF во Франции
© ITF. Дарья Снигур

Сегодня Дарья Снигур в полуфинале турнира ITF во французском Пуатье в двух сетах разгромила хорватку Янину Фетт.  В финале украинская теннисистка сыграет с победителем противостояния Сюзан Ламенс – Клара Бюрель.

1/2 финала

Янина Фетт (Хорватия, 6) – Дарья Снигур (Украина, 7) – 1:6, 2:6

Ранее в четвертьфинале Снигур обыграла итальянку Камиллу Розателло.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.02.2021 15:28
    +3
    молодець,другий раз в цьому році обіграла ,вищу за рейтингом,Фетт
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.02.2021 15:25
    +5
    Даєш титул.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 27.02.2021 15:25
    +5
    Даєш титул.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 27.02.2021 15:28
    +3
    молодець,другий раз в цьому році обіграла ,вищу за рейтингом,Фетт
    Ссылка
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