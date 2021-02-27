Украинка Снигур – в финале турнира ITF во Франции

Сегодня Дарья Снигур в полуфинале турнира ITF во французском Пуатье в двух сетах разгромила хорватку Янину Фетт. В финале украинская теннисистка сыграет с победителем противостояния Сюзан Ламенс – Клара Бюрель.
1/2 финала
Янина Фетт (Хорватия, 6) – Дарья Снигур (Украина, 7) – 1:6, 2:6
Ранее в четвертьфинале Снигур обыграла итальянку Камиллу Розателло.
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Источник — Sport.ua
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