Снигур сыграет в полуфинале турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка продолжает побеждать в Пуатье

  • 26.02.2021 14:13
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Снигур сыграет в полуфинале турнира ITF во Франции
© ФТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) вышла в полуфинал турнира ITF во французском Пуатье.

В матче 1/4 финала украинка, посеянная под седьмым номером, одолела Камиллу Розателло из Италии (№432 WTA).

Пуатье. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 6:2, 7:5

В полуфинале Снигур сыграет против Яны Фетт из Хорватии (№209 WTA) или японки Юрико Лили Миязаки (№346 WTA).

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Источник — Sport.ua

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