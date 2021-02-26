Снигур сыграет в полуфинале турнира ITF во Франции

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№222 WTA) вышла в полуфинал турнира ITF во французском Пуатье.
В матче 1/4 финала украинка, посеянная под седьмым номером, одолела Камиллу Розателло из Италии (№432 WTA).
Пуатье. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Камилла Розателло (Италия) – 6:2, 7:5
В полуфинале Снигур сыграет против Яны Фетт из Хорватии (№209 WTA) или японки Юрико Лили Миязаки (№346 WTA).
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Источник — Sport.ua
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