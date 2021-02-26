Сергей СТАХОВСКИЙ: «Рад, что Марченко обогнал меня в рейтинге»

Сергей Стаховский прокомментировал потерю звания первой ракетки Украины:

«Илья Марченко реально заслужил быть первым. Он выиграл турнир, обыграв Энди Маррея в финале «челленджера» в Бьелле. Многие могут говорить, что Маррей «уже все», но мы говорим о финале турнира, а Маррей становился первым в мире. И этим все сказано.

И я рад, что Марченко меня обогнал в рейтинге, а не я упал. Так намного круче. На таком уровне и в таком возрасте наша конкуренция - она ​​здоровая. Целью моего приезда в Монпелье стала заочная борьба с Ильей. Я хотел здесь пройти подальше, чтобы как можно быстрее вернуть себе звание первой ракетки Украины. И разве не здорово, что мы можем друг друга мотивировать в таких мелочах?

Марченко прошел через серьезные травмы, а в квалификации Australian Open в Дохе он реально выглядел здорово, но его соперник, Киммер Коппеянс, выдал сумасшедший уровень. Вообще не ошибался.

Я не буду скрывать, мне неприятно терять статус первой ракетки страны. И я буду пытаться его вернуть. И Илья знает, что ему не стоит расслабляться».