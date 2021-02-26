Украинец Крутых вышел в полуфинал турнира ITF в Турции

Украинский теннисист Алексей Крутых (№559 ATP) вышел в полуфинал 15-тысячника ITF в Турции.
В матче 1/4 финала 21-летний украинец одолел пятого сеяного израильтянина Ишая Олиэля (№424 ATP), который заявлен за сборную свой страны в матчево противостоянии Кубка Дэвиса против Украины.
Анталия. 1/4 финала
Алексей Крутых (Украина) – Ишай Олиэль (Израиль) – 7:5, 6:3.
В следующем матче украинец встретится с аргентинцем Факундо Хуаресом (№577 ATP).
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Источник — Sport.ua
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